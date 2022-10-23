Хабиб рассказал о планах Махачева на ближайший бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в планах нового чемпиона в легком весе Ислама Махачева подраться с Алексом Волкановски.

«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший легковес, он лучший боец в мире.

Наш план – отправиться в Австралию и подраться у короля P4P Алекса Волкановски дома. Мы знаем, что финишируем его», — заявил Нурмагомедов после поединка.

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Напомним, что Оливейра ранее лишался своего титула чемпиона из-за не сделанного веса.

В своем последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Ранее сообщалось, что российские бойцы-участники UFC-280 получили по 50 тыс. долларов в качестве бонуса.