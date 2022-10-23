«Питтсбург» Малкина обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 5:3.

У победителей голами отметились Джош Арчибальд, Ян Рутта , Дэнтон Хайнен (дважды) и Сидни Кросби. В составе «Коламбуса» шайбы забросили Бун Дженнер, Джек Рослович и Кент Джонсон.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности -2.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя силовыми приемами и двумя блокшотами. Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов провел один хит и совершил один перехват.

После этого матча «Питтсбург» с девятью очками занимает второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с четырьмя баллами — на последней строчке.

Ранее сообщалось, что результативные передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе-Бэй Лайтнинг» разгромить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ. Встреча закончилась со счетом 6:3.