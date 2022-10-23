Актер Стивен Сигал считает, что О'Мэлли не заслужил победу в бою с Петром Яном

Американский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, высказался о поражении Петра Яна в поединке против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Ты победил, это неверное решение», — передает слова Сигала ТАСС.

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор после поражения россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби опубликовал язвительный пост в социальных сетях.