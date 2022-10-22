«Динамо» впервые в сезоне выиграло 3 матча подряд, обыграв «Локомотив» в РПЛ

В главном матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «РЖД Арене» в Москве сошлись «Локомотив» и «Динамо». Победу одержали подопечные Славиши Йокановича со счетом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на первой минуте. Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов точно навесил на своего партнера Франсуа Камано. Динамовцы смогли сравнять счет на 33-й минуте встречи. Главный судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Маринато Гильерме за игру рукой в собственной штрафной Антона Миранчука. Одиннадцатиметровый реализовал Федор Смолов. Этот мяч стал для него 100-м в рамках чемпионатов России.

Во втором тайме бело-голубые вышли вперед благодаря голу со штрафного Арсена Захаряна. Уже в дополнительное время арбитр назначил еще один пенальти в ворота «Локомотива». Этот удар реализовал капитан «Динамо» Даниил Фомин.

После этой победы команда Славиши Йокановича поднимается на 6-е место в турнирной таблице, обгоняя «Ахмат» и «Сочи», которые свои игры еще не провели. «Локомотив» опустился на 14-е место.

Завтра 14 тур РПЛ продолжится матчами «Оренбург» — ЦСКА, «Спартак» — «Химки», «Ахмат» — «Торпедо», «Урал» — «КС» и «Зенит» — «Сочи».