Жена лыжника Большунова рассказала, как похудела после родов на 15 кг

Анна Большунова (Жеребятьева), жена многократного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала в своих социальных сетях о том, как ей удалось похудеть на 15 кг после родов. 27 августа она родила дочь Еву.

«Набрала 20. Сбросила 15. Пора подключать спорт и питание. Как удалось сбросить? Они ушли в первые две недели. Потом вес встал, но я и ем все, что хочу. Пора браться за себя, ждала разрешения врача на спорт, так мне легче совмещать с питанием. Вчера врач разрешил заниматься спортом, и я сразу побежала», — написала Большунова.

Анна Жеребятьева также ранее входила в состав сборной России по лыжным гонкам. Является чемпионкой мира 2017 года в эстафете среди юниоров. Также она выиграла молодежный чемпионат мира — 2019. В конце сезона 2020/21 Анна завершила спортивную карьеру.

Свадьба пары состоялась в апреле 2021 года.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Ранее боец Александр Емельяненко раскрыл секрет своего похудения на 23,5 кг.