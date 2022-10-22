«Ливерпуль» сенсационно уступил последней команде АПЛ

«Ливерпуль» в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) в гостях сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий хозяев Тайво Авонийи.

После 13 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и продолжают оставаться на 7-м месте в турнирной таблице. Для «Ливерпуля» это поражение стало уже третьим в текущем сезоне. Стоит отметить, что команде предстоит сыграть два перенесенных матча против «Вулверхэмптона» и «Челси».

Благодаря этой победе «Ноттингему» удалось поправить свое турнирное положение. Команда поднялась с 20-го на 19-е место в таблице.

Лидером чемпионата Англии остается «Арсенал». У «пушкарей» четырехочковый отрыв от «Манчестер Сити».

На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет свой матч в Лиге чемпионов против «Аякса». После 4-х туров команда немецкого специалиста занимает вторую позицию, уступая только «Наполи». Отставание составляет три очка.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» уволила Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды после поражения от «Фулхэма».