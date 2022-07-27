В США умер избитый фанатами футболист

Футболист Мисаэль Санчез, избитый 10 июля во время футбольного матча, скончался в больнице, передает New York Post.

Игра проходила на поле в городе Окснард (Калифорния). Потасовка вспыхнула из-за спорного решения судьи. В драке участвовали фанаты и спортсмены. На Санчеза напали несколько человек.

Футболист был доставлен в реанимацию, где скончался 26 июля. Причина смерти пока не установлена.

Ранее 18-летний боксер из Нигерии Миракль Амаезе скончался после проведенного спарринга, в котором его дважды отправили в нокдаун.

«С огромной болью сообщаем о смерти нигерийского боксера полутяжелого веса Амаеза. Он скончался 23 июля 2022 года. Миракль потерял сознание после двух нокдаунов во время спарринга. Амаезу оказали первую помощь, прежде чем он был доставлен в больницу для полного лечения. К сожалению, он умер в больнице», — говорится в сообщении.