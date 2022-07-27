Двукратный олимпийский чемпион Михайлов призвал посадить чешского вратаря Гашека на 20 лет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова экс-вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека, который раскритиковал своего соотечественника Дмитрия Яшкина за переход в петербургский СКА, передает «Чемпионат.com».

«С человеком, у которого поехала башня, сложно разговаривать. Мне кажется, нужно его посадить лет на 20. Тогда весь хоккей успокоится», — сказал Михайлов.

Стоит отметить, что Гашек призвал всех чешских игроков не выступать в России.

Напомним, что СКА произвел обмен с московским «Динамо» и получил права на чешского нападающего российского происхождения (хоккеист родился в Омске). Яшкин подписал с «армейцами» однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что обладатель Кубка Стэнли чешский вратарь Доминик Гашек бредит, говоря в таком ключе о перешедшем соотечественнике Дмитрии Яшкине в петербургский СКА.