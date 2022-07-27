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Российский вратарь «Ливингстона» Коновалов рассказал об отношении к нему в Шотландии

Российский вратарь «Ливингстона» Коновалов: ко мне отлично относятся в Шотландии

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РИА Новости

Российский вратарь футбольного клуба «Ливингстон» Иван Коновалов рассказал об отношении к нему в Шотландии.

«Чувствую себя прекрасно. Отличное отношение со стороны партнеров и болельщиков, они только поддерживают. Отношение прекрасное», — сказал Коновалов в эфире «Матч Премьер».

Также Коновалов ответил, что после последней игры фанаты подарили ему вязаного кота.

Профессиональную карьеру Коновалов начал в казанском «Рубине». Также он выступал за «Астрахань», сербский клуб «Раднички» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук этой зимой мог перебраться в один из клубов Италии.

Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива».

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