Экс-тренер «Спартака» Рианчо считает возвращение Глушакова в клуб большой шуткой

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в стан красно-белых. Футболист неоднократно изъявлял желание вернуться.

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно. Думаю, он провел свое время в «Спартаке», этот этап пройден», — передает слова Рианчо Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. Это не единственный трофей в карьере футболиста. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он поиграл в грозненском «Ахмате», в октябре 2020 года перешел в «Химки».

После двух туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» с четырьмя очками делят вторую позицию в турнирной таблице сразу с четырьмя командами: «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» и «Ахматом». В следующем туре подмосковная команды на выезде сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что в клубе рассмотрят предложение «Спартака» о переходе Дениса Глушакова.