Обвинившую в домогательствах экс-игрока сборной России Самедова агента Лельчук отстранили от футбола

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев рассказал о наказании футбольного агента Полины Лельчук за слова в адрес бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова.

«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тыс. рублей», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Лельчук утверждала, что Александр Самедов постоянно флиртовал с ней на рабочем месте, «подкатывал», либо общался свысока. Бывший игрок сборной России опроверг все обвинения в свой адрес.

Лельчук является единственной женщиной-агентом в российском футболе. Она принимала участие в трансфере Гуса Тиля из голландского АЗ в московский «Спартак». В 2022 году он перешел в ПСВ.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Кристиане Эмиле, который ведет дела главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, будет заниматься поиском клуба для экс-форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.