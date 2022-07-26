Тренер Тарасова назвала идиотским слоган летней Олимпиады-2024 в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о слогане летних Олимпийских игр — 20224 в Париже (Франция). Ее слова передает РИА «Новости».

Слоганом парижской Олимпиады станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open).

«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», – сказала Тарасова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал слоган Олимпийских игр — 2024.