Наставник «Барселоны» Хави рассказал, как уговаривает игроков перейти в каталонский клуб

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как ведет переговоры с футболистами о переходе в каталонский клуб. Его слова передает Marca.

«Я не сравниваю проекты команд и ясно объясняю требуемое: говорю о модели игры, о городе. Я такой. Если я не выкладываюсь на 100%, то должен остаться дома. Конечно, «Барселона» помогает, это понятно. Игроки хотят перейти к нам? Это говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровне», — сказал Хави.

Напомним, главным приобретением «Барселоны» в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии». Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из «Спортинга», правый вингер Рафинья из «Лидса» и защитник Андреас Кристиансен из «Челси».

Ранее Хави выразил мнение, что сейчас нет смысла говорить о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси из французского «Пари Сен-Жермен».