Экс-игроком «Валенсии» Черышевым не интересуется ни один клуб

Футболист сборной России Денис Черышев, у которого летом закончился контракт с испанской «Валенсией», не может найти себе новый клуб, передает Marca.

Отмечается, что у хавбека нет предложений, он вынужден тренироваться самостоятельно. Вероятно, одной из главных причин является высокая подверженность травмам футболиста.

Контракт Черышева с испанской «Валенсией» закончился после завершения прошлого сезона и не был продлен. Игрок занимается поиском новой команды. Отец футболиста отмечал, что полузащитник готов играть в РПЛ.

Он является воспитанником мадридского «Реала», за основную команду ему удалось сыграть лишь два матча.

В Испании он выступал также за «Севилью» и «Вильярреал». Сейчас россиянин является игроком «Валенсии». В этом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах своей команды в чемпионате Испании, на его счету лишь одна голевая передача. Стоит отметить, что ни одного матча он не провел полностью.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на слухи о переходе в команду игрока сборной России Дениса Черышева.