Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе по вопросу экономии газа 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца часто знакомился со... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями для фитнес-браслетов Mi... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно здоровых животных 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством на фоне запрета выступлений «Руки... 10:02
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и сельхозкультуры 09:57
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Тренер пляжной сборной России Лихачев высказался о приглашении Дзюбы

Тренер пляжной сборной России Лихачев: Артем Дзюба и пляжный футбол вряд ли когда-то встретятся

close
100%
РИА Новости

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы стал игроком в пляжном футболе.

«Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего, по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артема в этом плане. Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол», — приводит слова Лихачева «Рейтинг букмекеров».

Также Лихачев выразил надежду, что Дзюба не сказал своего последнего слова в классическом футболе.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза назвал турецкие клубы, которым был бы интересен форвард Дзюба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть