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Кавазашвили сравнил игрока «Спартака» Роши со шмоткой, которая надоела

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство красно-белых за то, что они долго не могли избавиться от бразильского нападающего Педро Роши.

«Когда ты покупаешь какой-то продукт, то ты делаешь это для того, чтобы им пользоваться. Шмотки надо носить, но когда они надоедают, то ты их выбрасываешь. А выбрасывать жалко. То же самое и с Педро Рошей. Его держали-держали до тех пор, пока не знали, куда его деть. Черт возьми, но неужели давно нельзя было от него избавиться и взять другого легионера? Все-таки руководство «Спартака» с большим опозданием, но сделало правильный ход», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. За красно-белых он провел 19 матчей, забив один мяч и сделав две результативные передачи. При этом бразилец дважды уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго» соответственно. Зимой он вернулся в расположение московского клуба, 19 февраля он был заявлен красно-белыми для выступления в Российской премьер-лиге и Кубке России. 24 февраля футболист был исключен из заявки «Спартака». Причиной этому стал приход нидерландского вингера Квинси Промеса, для которого клуб освободил последнее легионерское место.

Ранее Андрей Червиченко отметил, что не только Роша является плохим легионером в «Спартаке».

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