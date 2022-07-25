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Нападающий «Ванкувера» Подколзин рассказал о совете от Овечкина

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Официальный сайт ФХР

Нападающий молодежной сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о совете от Александра Овечкина, который тот дал ему в отношении тренера Брюса Будро. Специалист возглавлял «Вашингтон Кэпиталз» с 2007 по 2012 год и признавался лучшим тренером сезона 2007/08. Тогда Овечкин стал MVP сезона, лучшим снайпером и лучшим бомбардиром.

«Я не буду сравнивать тренеров, с которыми поработал в «Ванкувере». С Трэвисом Грином был-то всего два месяца, но мы общались не так тесно. С Будро провел больше времени. Все говорят, что очень повезло с тренером, и я согласен. Даже Александр Овечкин сказал: «Слушай его, и все будет нормально», — приводит слова Подколзина «Спорт-Экспресс».

Подколзин перешел в «Ванкувер» в мае прошлого года из петербургского СКА. В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 матчей, в которых отличился 14 раз и сделал 12 голевых передач. Его команда выйти в пей-офф не смогла.

Ранее Василий Подколзин рассказал о тратах во время проживания в Канаде, отметив, как за один вечер потратил шесть тысяч долларов.

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Хоккей. НХЛ
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