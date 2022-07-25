Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления символа Z... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление 19 детей 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного минимума со счетов... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать «кукурузник» Ан-2... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Спартаке» возмущены поведением Индрашиса и будут решать вопрос в правовом поле

close
100%
Global Look Press

Московский «Спартак» отреагировал на то, что игрок команды Микс Индрашис стал игроком немецкого клуба «Швеннингер Уайлд Уингз».

«ХК «Спартак» возмущен новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идет также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», — цитирует пресс-службу российского клуба «Чемпионат».

Латвийский форвард 29 июня подписал контракт с московским «Спартаком» сроком на один год. Индрашис ранее уже выступал в России: с 2018 по 2020 год за «Динамо», в 2021 году за «Трактор», а в сезоне 2021/22 за «Адмирал».

Позднее стало известно, что из-за этого перехода игрок не будет вызываться в национальную команду своей страны. После чего Индрашис заявил, что не подписывал контракт с московским «Спартаком».

Напомним, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клубам разрешено иметь в своем составе пять иностранных хоккеистов.

Ранее Валерий Каменский раскритиковал Микса Индрашиса за переход в немецкий клуб.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть