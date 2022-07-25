В «Спартаке» возмущены поведением Индрашиса и будут решать вопрос в правовом поле

Московский «Спартак» отреагировал на то, что игрок команды Микс Индрашис стал игроком немецкого клуба «Швеннингер Уайлд Уингз».

«ХК «Спартак» возмущен новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идет также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», — цитирует пресс-службу российского клуба «Чемпионат».

Латвийский форвард 29 июня подписал контракт с московским «Спартаком» сроком на один год. Индрашис ранее уже выступал в России: с 2018 по 2020 год за «Динамо», в 2021 году за «Трактор», а в сезоне 2021/22 за «Адмирал».

Позднее стало известно, что из-за этого перехода игрок не будет вызываться в национальную команду своей страны. После чего Индрашис заявил, что не подписывал контракт с московским «Спартаком».

Напомним, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клубам разрешено иметь в своем составе пять иностранных хоккеистов.

Ранее Валерий Каменский раскритиковал Микса Индрашиса за переход в немецкий клуб.