Сборная России победила сборную мира на благотворительном турнире по гольфу, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В составе сборной РФ выступили депутаты Госдумы Александр Жуков, Светлана Журова, Айрат Фаррахов, трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова и другие.

В сборную мира вошли представители дипломатических миссий и спортсмены иностранных государств - Индии, Вьетнама, Замбии, Зимбабве, ЮАР, Армении и других стран. Встреча закончилась победой российской команды со счетом 10:5.

«Мы всегда проводим благотворительные аукционы, средства перечисляем различным фондам, которые занимаются с больными детьми», - отметил Александр Жуков.