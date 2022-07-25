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Олимпийский чемпион Михайлов: Федотову 25 лет, он чем думал?

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал ситуацию с бывшим вратарем хоккейного клуба ЦСКА Иваном Федотовым, который был отправлен на военную службу. Его слова передает «Матч ТВ».

«Есть ли шанс, что Федотов отслужит свой срок в ЦСКА? Я этим вопросом не занимаюсь. Это все надо адресовать к президенту клуба. Федотову 25 лет, он чем думал?!» – сказал Михайлов.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в лиге готовы подключиться к оказанию помощи Ивану Федотову, как только появится необходимость в этом.

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Хоккей. КХЛ
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