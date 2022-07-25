Комментатор Орлов призвал не мешать тренеру «Спартака» Абаскалю и дать ему 100 дней

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартак» стал выглядеть лучше после прихода тренера Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Видно, что Абаскаль — тренер. Дайте ему хотя бы 100 дней. Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», — сказал Орлов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов высказался об ушедшем из жизни экс-тренере и игроке «Спартака» Георгии Ярцеве.