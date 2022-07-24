Биатлонистка Гореева заявила, что есть маленький шанс на допуск россиян к международным стартам

Биатлонистка Анастасия Гореева заявила, что в России достаточно достойных соперников, которые помогают не пропадать мотивации, и что есть шанс на допуск отечественных биатлонистов к международным стартам.

«Несмотря на отстранение российских спортсменов, мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых еще нужно постараться выглядеть хорошо.

И у нас все равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят», — приводит спортсменки «Чемпионат.com».

22-летняя биатлонистка неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Отечественные биатлонисты сосредоточились на внутренних соревнованиях, где к ним присоединились представители Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.