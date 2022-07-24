Экс-игрок «Динамо» Колыванов об игроке команды Вареле: крысы бегут первыми с корабля

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение об игроке команды Гильермо Вареле, который тайно покинул базу клуба, передает «Чемпионат.com».

«Крысы первыми бегут с корабля. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своем решении. От иностранцев можно чего угодно ожидать», — сказал Колыванов.

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за бело-голубых 42 матча, не отметившись результативными ударами.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций.

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