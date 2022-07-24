В «Спартаке» планируется встреча с судейским корпусом РФС

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб планирует встречу с судейским корпусом Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат.com».

«Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймем. Нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», — сказал Мележиков.

Встреча планируется на следующей неделе.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые разгромили «Краснодар» (4:1).

«Федун не согласен с пенальти? Это уже, видимо, диагноз. Судейство в пользу «Спартака»? Соболев мог спокойно выхватывать красную. Удаление Черникова притянуто за уши», — сказал Червиченко.