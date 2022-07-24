Игрок «Спартака» Чернов рассказал, что футболист «Крыльев» Пиняев через месяц будет играть

Игрок московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о состоянии здоровья футболиста самарских «Крыльев Советов» Кирилла Пиняева, у которого был диагностирован спонтанный пневмоторакс, передает «Чемпионат.com».

«Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что через месяц вернется. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего», — сказал Чернов.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который испытывает проблемы со здоровьем, прокомментировал выход футболистов «Крыльев» и петербургского «Зенита» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в футболках в его поддержку.