Двукратный олимпийский чемпион Кожевников: будем поднимать китайский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах сборной России по хоккею, передает «Чемпионат.com».

«Сборная пока не участвует в крупных турнирах. Думаю, что придумают какой-нибудь турнир с белорусами, китайцами, корейцами. Хотя хоккея давно там нет. Будем поднимать хоккей Китая», — сказал Кожевников.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, что матч в честь юбилея Суперсерии между СССР и Канадой может пройти в ОАЭ.