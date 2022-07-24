Пиняев прокомментировал выход игроков «Зенита» и «Крыльев» в футболках в его поддержку

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который испытывает проблемы со здоровьем, прокомментировал выход футболистов «Крыльев» и петербургского «Зенита» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в футболках в его поддержку.

«Спасибо моему клубу за красивый жест в поддержку моего здоровья. Низкий поклон команде «Зенит». Они по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе», — написал Пиняев в соцсетях.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Осинькин рассказал подробности случившегося с 17-летним игроком команды Сергеем Пиняевым.