«Это уже диагноз»: Червиченко о реакции Федуна на пенальти в игре «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые разгромили «Краснодар» (4:1).
Ранее владелец столичного клуба Леонид Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака».
«Федун не согласен с пенальти? Это уже, видимо, диагноз.
Судейство в пользу «Спартака»? Соболев мог спокойно выхватывать красную. Удаление Черникова притянуто за уши.
Если бы Левников удосужился поднять свою жопу и подойти к экрану, он бы увидел, что никто по лицу Мозесу не попадал. Оба игрока пихались, толкались, но рука пришлась в грудь.
По идее, Мозесу нужно было показывать карточку за симуляцию, потому что по лицу его никто не трогал. Но у Левникова, видимо, была другая программа», — цитирует Червиченко Sport24.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
РПЛ. Второй тур.
«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.