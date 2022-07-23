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Российский хоккеист Мельничук признался, что ему едва хватало денег во время карьеры в США

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2018.worldjunior.hockey

Российский голкипер ХК «Сочи» Алексей Мельничук рассказал о своих тратах во время выступления в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

«Я вам так скажу: почти все, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов Америки. За однокомнатную квартиру надо было платить 4500 долларов, за «Фольксваген пассат» – 1200 в месяц. А без машины там никак нельзя. Плюс расходы на еду, на бензин, на собаку и тому подобное. Цифры такие: за три дня в НХЛ ты зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ», — передает слова Мельничука официальный сайт ХК «Сочи».

Мельничук начинал карьеру в системе петербургского СКА. В 2014 году он вместе с семьей попал в жуткое ДТП, в котором скончались его отец, а также дедушка и две сестры. Сам хоккеист получил черепно-мозговую травму. Через три месяца голкипер вернулся на лед.

Последним клубом россиянина был «Торпедо», куда он перебрался из клуба АХЛ «Сан-Хосе». На счету Мельничука три игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал, во сколько ему обходится жилье в Канаде и вспомнил про траты во время ужина новичка.

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Хоккей. НХЛ
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