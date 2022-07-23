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Баскетболистка Рапино о задержанной Грайнер: когда произносим ее имя, это давит на Россию

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Alexander Zemlianichenko/AP

Полузащитница клуба «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино высказалась о задержании своей соотечественницы Бриттни Грайнер в России.

«Для меня самое поразительное то, что Грайнер здесь нет… Она заслуживает свободы. Каждый раз, когда мы видим лицо Грайнер, каждый раз, когда произносим ее имя, это давит на всех, давит на администрацию, давит на Россию. Это также позволяет Грайнер понять, что мы любим ее, мы скучаем по ней и делаем все возможное, чтобы вытащить ее. Мы сделали недостаточно», — передает слова Рапино Sport Bible.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Также была информация о том, что Бриттни Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти США, которые называют арест баскетболистки Бриттни Грайнер «неправомерным задержанием».

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