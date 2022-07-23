Чемпионке мира Бутырской отказали в заселении в гостиницу в Финляндии

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, как ей вместе с дочерью отказали в заселении в гостиницу в Финляндии.

«У меня дочь занимается теннисом. Но у нас была история. Когда мы приехали в Финляндию, нам просто не разрешили жить в гостинице вместе с иностранными спортсменами. Сказали: «Нам Олимпийский комитет Финляндии не разрешает, чтобы русские жили в этой гостинице». Это юниорские соревнования. Поэтому о чем тут вообще говорить? А вы говорите про мастер-класс Трусовой», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Мария Бутырская является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

Напомним, что вчера стало известно об отмене мастер-классов призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой. Мероприятие должно было пройти в конце августа в Стокгольме (Швеция). Клуб-организатор мастер-класса отменил мероприятие под давлением Федерации фигурного катания Швеции.

Ранее Светлана Журова заявила, что отменой мастер-класса Трусовой шведы навредили сами себе.

«Думаю, им ужасно неприятно и обидно, по-человечески они наверняка не очень русофобны, но есть какие-то рычаги воздействия на них», — отметила Журова.