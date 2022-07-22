Уроженец Дагестана Мокаев перед боем в UFC устроил потасовку и показал средний палец сопернику

Английский боец смешанного стиля (MMA) российского происхождения Мухаммад Мокаев едва не подрался перед поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Соперником Мокаева станет американец Чарльз Джонсон.

Перед боем на дуэли взглядов Мокаев кулаком ткнул оппонента и спровоцировал его на агрессию, после этого у них возникла словесная перепалка. Мокаев также показал сопернику средний палец.

Бой пройдет завтра, 23 июля.

Мокаев родился в 2000 году в Дагестане. Уже в 12 лет Мухаммаду пришлось покинуть Родину и переехать в Манчестер (Англия) по семейным обстоятельствам. Он дважды становился победителем чемпионата мира по ММА до 20 лет в 2018 и 2019 годах.

Всего на профессиональном уровне Мокаев провел семь боев, в которых ни разу не уступил сопернику.

В марте 2022 года он провел свой дебютный бой в UFC против Коди Дердена. Мокаев одержал победу через «Submission» (удушение гильотиной).

Ранее Мухаммад Мокаев эмоционально высказался в адрес России, заявив, что с гордостью представляет Северный Кавказ.