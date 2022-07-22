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Путин подписал указ о лишении российского гражданства биатлонистки Жураускайте

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@midiyalidiya/vk.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — сказано в документе.

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства.

Жараускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров высказался о возможном возвращении в национальную команду бывших украинских биатлонисток Екатерины Бех и Оксаны Москаленко.

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