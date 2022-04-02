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На следующей неделе «Локомотив» объявит имя главного тренера

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РИА Новости

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заверил, что на следующей неделе будет объявлен главный тренер команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что в начале прошлого месяца «железнодорожники» расстались с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Из-за ситуации на Украине он принял решение покинуть клуб, даже не попрощавшись с игроками. Стоит отметить, что он не успел провести ни одного официального матча в качестве главного тренера москвичей.

После его ухода управление командой на себя взял один из его помощников Марвин Комппер. Но он не может официально считаться главным тренером, потому что не имеет тренерской лицензии PRO.

В нескольких матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России команду возглавляли Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Сегодня «Локомотив» на своем поле переиграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

После 23 матчей «Спартак» набрал 27 очков. Сейчас подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте. «Локомотив» благодаря этой победе набирает 37 очков и опережает в таблице «Краснодар». Москвичи располагаются на пятой позиции.

Ранее Николай Наумов назвал ничью более справедливым исходом матча команд.

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