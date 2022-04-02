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Киевское «Динамо» планирует провести матчи с грандами мирового футбола

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Reuters

Киевское «Динамо» в рамках международной благотворительной миссии сыграет матчи против итальянского «Милана», дортмундской «Боруссии», испанской «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и еще нескольких топовых команд европейских чемпионатов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства, которые поддержат благотворительную миссию нашего клуба», — сказано в сообщении.

Сейчас внутренний чемпионат на Украине приостановлен.

Напомним, что украинская сборная продолжает борьбу за выход на чемпионат мира в Катаре. В июне подопечным Александра Петракова предстоит сразиться в стыковом матче со сборной Шотландии. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом, и при положительном результате этого матча попадет в группу к Англии, Ирану и США.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о желании сыграть с английским клубом на «Уэмбли».

«Это был бы хороший товарищеский матч. Это стало бы неплохой подготовкой для отборочной игры против шотландцев», — сказал Петраков.

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Футбол. Чемпионат Украины
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