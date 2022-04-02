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Российская легкоатлетка пожаловалась на невыплату зарплаты

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская бегунья на длинные дистанции Алина Прокопьева рассказала, что у нее возникли проблемы с выплатой зарплаты.

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет. Поэтому куда мне бежать быстрее, если на зарплату не ставят? Сейчас с Ириной Приваловой пообщалась, может, что-то сделают», — приводит слова Прокопьевой РИА «Новости».

Алина Прокопьева специализируется на длинных дистанциях (5000м и 10000м), а также на марафоне. Она завоевала две серебряные медали на Универсиаде в Казани в 2013 году. В 2019 году Прокопьева стала бронзовым призером чемпионата России.

Из-за отстранения российских атлетов Прокопьева пропустила Олимпийские игры 2016 года.

Напомним, что российские легкоатлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях. 1 марта World Athletics заявила об отстранении спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг World Athletics за 2021 год.

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