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Филимонов — об ошибке в матче с Украиной: это только в нашей стране припоминают

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал об этапе карьеры в киевском «Динамо».

«Зарплаты в Киеве и Москве? В Киеве я зарабатывал больше.

«Напоминали ли мне в Украине о моей знаменитой ошибке [речь о матче Россия — Украина в 1999 году]? Это только в нашей стране припоминают.

Ляпы во время выступлений за киевское «Динамо»? Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.

Как к ним относились в команде? Валерий Васильевич Лобановский относился ко мне по-человечески. Когда не ставил в состав — всегда разговаривал, объяснял свои решения. Да и команда реагировала нормально — ко мне было хорошее отношение», — приводит слова Филимонова Sport24.

Напомним, Александр Филимонов пропустил гол после подачи футболиста сборной Украины Андрея Шевченко в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2000. Казалось, что голкипер контролирует ситуацию, но закинул мяч в свои ворота.

Россияне не смогли пробиться на финальную стадию Евро, сыграв вничью (1:1).

Ранее Александр Филимонов высказался о ситуации в российском футболе после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретил российским клубам и национальным сборным выступать в международных соревнованиях.

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