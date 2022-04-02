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Боксер вышел на взвешивание в женском нижнем белье

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ReallyNiceDerek/Twitter

Боксер из Японии Мугича Накагава в преддверии поединка с соотечественником Рё Акахо вышел на церемонию взвешивания в женском нижнем белье, передает boxmob.jp.

Боксеры сойдутся в 8-раундовом поединке суперлегчайшего веса. Поединок пройдет 2 апреля, на турнире, организованном компанией Yokohama Hikari Promotions. В главном бою соревнований выступят Коки Косикава и Макото Кавасаки.

На счету Накагавы 24 победы, шесть поражений и одна ничья. Акахо одержал 37 побед, а также дважды проиграл и дважды была зафиксирована ничья.

Ранее блогер Джейк Пол бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону.

«Я бы точно вышел против Майка Тайсона. Мысль об этом бое на самом деле волнует меня, потому что это событие стоимостью 200–300 миллионов долларов. Майк Тайсон, братан, если ты это смотришь, этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы», — сказал Пол.

Джейк Пол в декабре прошлого года нокаутировал экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли.

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