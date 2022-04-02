Российская биатлонистка завершила карьеру в 30 лет

Людмила Панова, тренер чемпионки мира 2018 года по летнему биатлону Маргариты Васильевой, сообщила, что ее подопечная завершила карьеру.

«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — приводит слова специалиста ТАСС.

Васильева — чемпионка России, обладательница Кубка России. В сезоне-2018/19 дебютировала в национальной команде. В личных гонках на этапах Кубка мира не поднималась выше 13-го места.

Одержала победу в составе эстафетной команды в немецком Оберхофе. В том же сезоне спортсменка была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил — пропуск трех внесоревновательных тестов. Позднее Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года.

Летом 2021 года биатлонистка отобралась в состав сборной на летний чемпионат мира, однако призовых мест там не заняла. Последним стартом, в котором приняла участие, стала «Ижевская винтовка».

Ранее сообщалось, что первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова) одержала победу в женской эстафете на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.