Российский вратарь признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Айлендерс» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0, а 33-летний вратарь отразил все 27 бросков по своим воротам, оформив второй шатаут в сезоне.

Первой звездой дня признан нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Мэтью Жозеф, который записал на свой счет хет-трик и одну результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Второй звездой дня стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого дубль и победная шайба в овертайме матча с «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба.

В ночь на 1 апреля «Миннесота» дома уступила «Питтсбургу» со счетом 3:4. 24-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая перевела игру в овертайм. Для Капризова этот гол стал 14-м в марте. Форвард установил новый рекорд «Уайлд» по количеству заброшенных шайб за календарный месяц.