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ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира — 2022

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Hamad I Mohammed/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте календарь чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

21 ноября в матче открытия на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе сыграют сборные Нидерландов и Сенегала, представляющие группу A. Игра начнется в 1300 (мск). Отметим, что изначально в матче открытия должны были сыграть команды Эквадора и Катара из этой же группы, однако их встреча была перенесена на 19.00 (мск).

Финал турнира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18.00 (мск). Игра за третье место пройдет на международном стадионе «Халифа» в Аль-Райане днем ранее и также начнется в 18.00 (мск).

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения ФИФА. Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть в стыковых матчах. Россия завершила отборочный турнир на втором месте, уступив в заключительном туре лидерство Хорватии.

Ранее сообщалось, что самым дорогостоящим составом из участников чемпионата мира — 2022 обладает сборная Англии.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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