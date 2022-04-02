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Панарин — о поражении от «Айлендерс»: вышли, наделали в штаны и ушли

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Rich Graessle/Icon Sportswire/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о поражении в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30-летний россиянин закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Вышли, наделали в штаны и ушли, добавить нечего», — сказал Панарин в послематчевом интервью.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал.

Панарин в текущем сезоне набрал 80 очков. В 64 матчах нападающий забросил 18 шайб и сделал 62 результативные передачи.

«Рейнджерс» потерпел первое поражение в последних пяти матчах и занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» — девятые.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил шат-аут, совершив 27 сейвов из 27 бросков по воротам, и покорил достижение 1926 года.

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Хоккей. НХЛ
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