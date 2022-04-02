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Обыгравший Медведева польский теннисист уступил в полуфинале «Мастерса»

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Global Look Press

Польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Майами.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась поражением второй ракетки мира в двух сетах со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

За это время Алькарас оформил 3 эйса и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3 попыток, не допустив ни одной двойной ошибки. На счету испанца 13 эйсов.

В следующем матче Хуркач встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, который в своем полуфинальном матче обыграл аргентинца Франсиско Серендоло.
Напомним, россиянин Даниил Медведев, проиграв поляку Хуркачу, не смог возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведеву было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

Общий призовой фонд турнира составляет $8,5 млн. Действующим чемпионом является именно польский спортсмен.

Ранее Медведев поделился мнением об игре поляка Хуркача.

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