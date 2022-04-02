Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Бесплатная ставка 2000 р.

Колыванов: Роналду больший атлет, чем Месси

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» дал оценку одним из лучших футболистов в истории, многократным обладателям «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.

«Роналду больший атлет, чем Месси. Вполне возможно, что португалец сыграет в 2026 году. Слава богу, что они прошли без травм всю карьеру», — сказал 54-летний экс-футболист.

Специалист также высказал мнение о причинах поражения сборной Италии в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 по футболу.

«Что Италии помешало выйти на чемпионат мира? Им помешала домашняя игра со Швейцарией, когда Жоржиньо не забил пенальти. Они шли в отборе первыми, но после Евро что-то произошло. Может, итальянцы сильно в себя поверили. Не так тщательно подходили к моментам, думая, что еще могут забить. Они же дома четыре очка потеряли.

С Северной Македонией у Италии не было моментов. Да, они контролировали игру, но соперник грамотно оборонялся.

Итальянцы собирали команду четыре года назад. Тогда они выходили на поле, понимая, что надо доказывать. Когда они выиграли Евро, подумали, что сыграют на этой волне. Это могло сыграть с ними злую шутку», — заявил Колыванов.

Ранее Колыванов выделил фаворитов после жеребьевки финальной части ЧМ-2022.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть