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Синицина и Кацалапов опасаются санкций от ISU за посещение митинг-концерта в «Лужниках»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в паре в танцах на льду, ответили на вопрос о возможном наказании по отношению к ним от Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, 18 марта Синицина и Кацалапов посетили митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. Помимо них в мероприятии приняли участие пловец Евгений Рылов, лыжник Александр Большунов и гимнастки Дина и Арина Аверины.

За присутствие на этом мероприятии Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении олимпийского чемпиона на дистанциях 100 и 200 метров на спине Евгения Рылова.

«Не боимся ли мы, что ISU откроет дело против нас? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Нет ли опасений, что это может повлиять на нашу карьеру? Есть, наверное, если ISU могут сделать против нас что-то плохое, но мы об этом особо не думали. Я даже не слышал об этой ситуации с Рыловым, если честно», — передает слова Кацалапова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Никита Кацалапов одним экспрессивным словом описал свои эмоции после отстранения российских фигуристов от чемпионата мира в Монпелье.

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