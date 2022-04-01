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Экс-директор академии «Локомотива» обвинил Самедова в уходе игроков из команды

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал работу бывшего игрока сборной России Александра Самедова на посту старшего селекционера по молодежному футболу столичной команды.

«Агент Вадим Шпинев вел переговоры, а ему Самедов говорит: «За игрока, который провел 7 матчей платить такие деньги… Нет, пусть идет куда хочет». К тому моменту Ральф еще не управлял процессами, решение по Мухину принимал Леонченко и в первую очередь Самедов. Вообще никакого опыта, только закончил карьеру, его компетенции ограничиваются ресторанным бизнесом», — передает слова Кузьмичева «Матч ТВ».

Максим Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА по скромной для российского чемпионата стоимости €170 тыс. Ранее он отказался переподписывать новый контракт с «железнодорожниками». По этой же причине столичный клуб покинул еще один воспитанник Никита Иосифов. Он перебрался в чемпионат Испании, где выступает за «Вильярреал».

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» идут на шестом месте.

Ранее капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом может перебраться в европейский клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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