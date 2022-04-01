Экс-директор академии «Локомотива» обвинил Самедова в уходе игроков из команды

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал работу бывшего игрока сборной России Александра Самедова на посту старшего селекционера по молодежному футболу столичной команды.

«Агент Вадим Шпинев вел переговоры, а ему Самедов говорит: «За игрока, который провел 7 матчей платить такие деньги… Нет, пусть идет куда хочет». К тому моменту Ральф еще не управлял процессами, решение по Мухину принимал Леонченко и в первую очередь Самедов. Вообще никакого опыта, только закончил карьеру, его компетенции ограничиваются ресторанным бизнесом», — передает слова Кузьмичева «Матч ТВ».

Максим Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА по скромной для российского чемпионата стоимости €170 тыс. Ранее он отказался переподписывать новый контракт с «железнодорожниками». По этой же причине столичный клуб покинул еще один воспитанник Никита Иосифов. Он перебрался в чемпионат Испании, где выступает за «Вильярреал».

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» идут на шестом месте.

Ранее капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом может перебраться в европейский клуб.