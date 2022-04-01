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Матыцин ответил министру спорта Британии после слов о России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова своего британского коллеги Найджела Хаддлстона о том, что что Россия считается изгоем на мировой арене спорта.

«Я категорически не приемлю такой позиции. Спорт должен быть важнейшей частью жизни общества, и принципы спорта — единство, уважение друг к другу, к истории, традициям — должны быть главными и для политиков.

Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами. Тем более, когда это вопреки олимпийской хартии и единству спорта.

Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, это абсолютно неприемлемо», — приводит слова министра РИА «Новости».

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее Найджел Хаддлстон высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, которые будут проведены на территории страны.

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