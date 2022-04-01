Губерниев объяснил, почему у Симона Фуркада не будет проблем из-за поддержки россиян

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поступке тренера юниорской сборной Франции Симона Фуркада.

Напомним, юниорская сборная России узнала об отстранении от международных стартов на чемпионате мира в США. Когда организаторы турнира убрали национальную символику российский сборной со стадиона, Фуркад решил приклеить флаг РФ на вакс-кабину команды. Для этого он разрезал французский флаг и поменял местами цвета.

«Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад — молодец. Спасибо ему большое.

У Фуркада из-за этого не будет никаких проблем, потому что он живет в демократической Франции», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».

26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Позже, 2 марта, IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

29 марта исполком IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ)

Ранее Симон Фуркад заявил, что отстранение российских спортсменов от международных стартов — это большая-большая ошибка.