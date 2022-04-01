Хоккеистка отбила бросок лучшего бомбардира ЖКЛ голой рукой

Вратарь уфимского клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Агидель» Мария Сорокина сделала сэйв голой рукой. Видео эпизода доступно на YouTube-канле лиги.

В матче с «Торнадо» Сорокина потеряла ловушку, но отразила шайбу после броска лучшего бомбардира ЖКЛ Анны Шохиной. Сразу после этого Сорокина схватилась за руку от боли, встреча была остановлена.

«Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит.

Решение быстро приняла. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении», — сказала хоккеистка.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

33-летний голкипер в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) отразил 37 бросков. Для Бобровского это третий шатаут в сезоне и 37-й в карьере в лиге.