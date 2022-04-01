Уткин – об уходе иностранцев из РПЛ: напоминает игру, где волк ловит падающие яйца

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе иностранных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что еще может измениться. Пока Ловрен и Шиманьски остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон.

Это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца. Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в руководстве московского «Спартака» из-за финансовых проблем задумались об отказе от легионеров.